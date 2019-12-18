Charles River Laboratories приобретает HemaCare за 380 млн долларов

Charles River Laboratories International договорилась о приобретении биотехнологической компании HemaCare за 380 млн долларов наличными. HemaCare является одним из лидеров в производстве клеточных продуктов человеческого происхождения для рынка клеточной терапии.

HemaCare предоставляет широкий спектр первичных типов клеток человека и услуг по обработке клеток, которые позволяют обнаружить, разработать и изготовить клеточную терапию, включая аллогенные (донорские клетки) и аутологичные (полученные от пациента клетки) программы. Приобретение HemaCare поможет Charles River расширить услуги в сфере поддержки исследований и производства на ранней стадии, а так же разработки клеточных продуктов человеческого происхождения для поддержки и реализации программ клеточной терапии.

Президент и генеральный директор HemaCare Пит ван дер Валь прокомментировал сделку: «Мы очень рады присоединиться к команде Charles River, которая широко известна во всем мире, как ведущая компания в сегменте организации научных исследований на ранней стадии».

Приобретенный бизнес, а также интегрированный портфель услуг Charles River в области разработок, оценки безопасности и поддержки производства, позволит компании предложить комплексное решение для разработчиков и производителей клеточной терапии, позволяющее ускорить выполнение критически важных программ на основе фундаментальных исследований, говорится в заявлении компании.

Ожидается, что сделка будет завершена в начале первого квартала 2020 года при условии получения разрешений со стороны регулирующих органов и выполнения других условий закрытия.

gmpnews