Финансирование лечения ещё двух орфанных заболеваний переводят на федеральный уровень

Перечень орфанных (редких) заболеваний, для лечения которых будут приобретаться лекарственные средства за счет средств федерального бюджета, законом дополняется еще двумя позициями: «апластическая анемия неуточненная» и «наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)». Соответствующий законопроект 18 декабря 2019 г. принят Государственной думой в третьем чтении. Данная мера позволит обеспечить лекарствами еще более 1 500 человек, 255 из которых дети.

«На сегодняшний день люди, страдающие этими редкими заболеваниями, обеспечиваются медикаментами за счет региональных бюджетов. Принимая этот законопроект, мы переводим лекарственное обеспечение таких пациентов на федеральный уровень. Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года», — говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

В свою очередь, как подчеркивал Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, работа по переводу финансирования орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень, начатая в 2017 году, продолжается. «В прошлом году мы уже перевели на федеральный уровень пять высокозатратных нозологий, сейчас переводим еще две. Это существенная помощь регионам», — говорил он.

gmpnews