Minerva прекратила разработку экспериментального антидепрессанта после провала КИ II фазы

В этой связи генеральный директор Minerva Реми Лутрингер прокомментировал, что компания разочарована результатами и не планирует проводить дальнейшие КИ данной молекулы.

В КИ приняли участие 360 субъектов с умеренной или тяжелой формой БДР с симптомами тревоги и стресса, но без признаков психоза. Они были рандомизированы в группы для получения MIN-117 в дозе 2,5 мг или 5 мг или плацебо. Основной конечной точкой эффективности было изменение суммарного балла по сравнению с исходным уровнем по шкале Монтгомери-Асберга для оценки депрессии (MADRS) к концу 6-недельного периода лечения. Вторичными конечными точками эффективности являлись показатели по шкале Гамильтона для оценки выраженности тревоги (HAM-A), а также по шкале общего клинического впечатления о тяжести заболевания (CGI-S) и шкале общего клинического впечатления об улучшении (CGI-I).

По информации Minerva, ни одна из исследуемых доз MIN-117 не улучшила существенным образом симптомы депрессии по сравнению с плацебо при измерении по шкале MADRS. Подобным образом, не наблюдалось существенных отличий от плацебо при измерении по шкале HAM-A по окончании 6-недельного периода лечения.

Татьяна Кублицкая

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