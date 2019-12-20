Аптеки «Эвалар» впервые в ТОП-5 рейтинга эффективности сетей

В рейтинге ТОП-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 1‑3 кварталов 2019 года, подготовленного аналитическим агентством RNC, аптечная сеть «Эвалар» занимает 5 место. В своих расчетах аналитики учитывали валовый оборот аптек в расчете на торговую площадь и одного сотрудника аптеки.

Исполнительный директор сети Светлана Кошелева связывает рост показателей сети, включая увеличение количества чеков на одну аптеку (с 49 тысяч до 51 тысячи), с рядом факторов: «Драйвером роста в нашем случае стало увеличение продаж продукции «Эвалар», включая новые формы — ее доля в обороте аптек превысила 20%. Высокая лояльность к бренду позволяет нам расширять клиентскую базу аптек и эффективно работать с допродажами. Кроме того, в этом году мы сделали ставку на обучение персонала — ввели аттестацию сотрудников, запустили обучающий портал для сотрудников сети, а кроме того, мы последовательно ведем подготовку своих специалистов на базе кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН. Также мы повысили эффективность управления маркетинговыми контрактами с производителями».

Источник: Эвалар

pharmvestnik