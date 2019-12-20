Онлайн-портал «Фитомаркет» от «Эвалар» продолжает работу

Председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула: «Мультибрендовая платформа «Фитомаркет Эвалар» возобновила свою работу в тот же день. В настоящий момент наши юристы обжалуют решение костромского суда в связи с нарушением процессуальных прав компании как владельца домена».

Наталия Прокопьева отмечает, что развитие собственной диджитал-платформы является одним из приоритетных проектов компании: «Решение о создании своей онлайн-платформы в рамках DTC стратегии компании мы приняли два года назад — год ушел на работу в тестовом режиме, презентации поставщикам (сейчас более 60 поставщиков товаров для здоровья), формирование ассортиментной матрицы (более 10 тыс. наименований), внедрение сервисов, формирование контента, создание систем отбора продуктов, включая контроль качества. Сейчас кроме продукции «Эвалар» на платформе представлены товары партнеров в категориях органическая косметика, спортивное питание, здоровое питание, суперфуды, бытовая «нехимия», товары для животных. Одним словом, все, что в течение дня может потребоваться человеку, ориентированному на ЗОЖ. Для нас как для производителя наличие такой платформы обеспечивает короткий путь новинок к потребителю и выход на маркетплейсы, а для поставщиков — это канал продаж в ситуации, когда они имеют сложности с заведением товара в ритейл. В отличие от онлайн-гипермаркетов на платформе «Фитомаркет» производители ЗОЖ-товаров получают четкий сегментированный трафик фокусной аудитории. Средний чек платформы — 2800 рублей».

Источник: Эвалар

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