Суд обязал «Нижфарм» выплатить 1,84 млрд рублей в пользу «Фармамеда»

«Фармамед» заплатил налог на прибыль и в своем иске заявляет о правах на полную его компенсации со стороны «Нижфарма». В свою очередь представители «Нижфарм» на процессе заявили об истечении срока давности искового заявления, а также об отсутствии положения о выплате налогов в договоре продажи. В беседе с «ФВ» представители «Нижфарма» подтвердили, что будут оспаривать решение суда.

Заявление ОА «ФАРМАМЕД» к АО «Нижфарм» о взыскании долга по договору № б/н от 25 октября 2013 года в размере 1 842 368 529 руб. 60 коп. Арбитражный суд Москвы принял 6 августа 2019 года.

Сергей Рякин

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