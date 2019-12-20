Бывший исполнительный директор Pfizer войдет в совет директоров новой дженериковой компании

Бывший исполнительный директор Pfizer Иэн Рид войдет в состав совета директоров новой компании. Ныне он является председателем совета директоров Pfizer. Кроме него в совет директоров Viatirs войдет Джеймс Килтс, который ранее возглавлял компанию Gillette и занимал должность вице-президента в компании Proctor and Gamble.

Уже известно, что председателем совета директоров Viatris станет Роберт Каури, занимающий аналогичный пост в Mylan, а возглавит компанию нынешний исполнительный директор Upjohn Майкл Геттлер.

Иэн Рид покинет свой пост 31 декабря 2019 года. Таким образом будет завершен процесс передачи власти в Pfizer Альберту Бурле, который возглавил компанию в январе 2019 года. Месяцем ранее Иэн Рид заявил о том, что он уйдет с должности председателя совета директоров Pfizer по истечении года после своего ухода с поста исполнительного директора.

Иэн Рид возглавил Pfizer в 2010 году после внезапной отставки Джеффа Кайндлера. В это время Pfizer находилась в процессе интегрирования в свой бизнес компании Wyeth («Вайет»), приобретенной годом ранее за 68 млрд долл. США.

Возглавив Pfizer, Иэн Рид сразу приступил к реорганизации бизнеса. Он продал подразделение Capsugel за 2,38 млрд долл. США, бизнес по производству детского питания (покупатель — компания Nestle) за 11,85 млрд долл. США и выделил в самостоятельную компанию Zoetis ветеринарный бизнес Pfizer.

Во время правления Иэна Рида Pfizer пережила целый ряд патентных обвалов, в т.ч. потерю патентной защиты на препараты Lipitor и Viagra, а также Lyrica (срок действия патентов истек в 2019 году). Эти потери незамедлительно сказались на показателе объема продаж Pfizer, который в 2010 году равнялся 62 млрд долл. США, а в 2015 году — 50 млрд долл. США.

По прогнозам экспертов, ежегодный объем продаж Viatris составит 19—20 млрд долл. США. Компания имеет все шансы со временем стать крупнейшим производителем дженериков в мире. В ее распоряжении будет 51 производственное предприятие, в т.ч. 25 по производству твердых лекарственных форм, семь по производству инъекционных препаратов, восемь по производству комбинированных препаратов и 11 по производству активных фармсубстанций.

Сделка между Upjohn и Mylan не касается производства биосимиляров и инъекционных дженериков компании Hospira, приобретенной Pfizer в 2015 году. Эти бизнесы объединены в отдельное биофармацевтическое подразделение Pfizer в 2018 году.

Илья Дугин

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