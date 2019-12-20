Число лончей в аптечном ассортименте увеличилось

Лончи-лидеры

Под лончами аналитики понимают любое новое SKU, которое ранее не было представлено на рынке. Но при этом они делят новые продукты на две категории: в первую попадают те, которые появляются на рынке в рамках расширения продуктовой линейки, ко второй относятся новые молекулы, оригинальные продукты.

По данным IQVIA, в 2017 году объем лончей в аптеках составил 1,2% от общего объема аптечного ассортимента, в 2018 году произошел рост до 5%, и, наконец, за11 месяцев 2019 года аналитики фиксируют 8% лончей.

Лидером по доле среди лончей являются Rx препараты — 41% (за три последних года). Если говорить о нозологиях, то здесь лидируют кардиопрепараты.

Лидером среди производителей по количеству выведенных на рынок лончей Николай Демидов назвал компанию «Гротекс».

Когда ждать прибыль

Впрочем, далеко не все истории с выводом лончей на российский рынок успешны.

Как отметил генеральный директор CSC Pharma Сергей Белобородов, в лончах важен «синдром выжившего»: одна компания в среднем выводит максимум 10 лончей, хотя новых продуктов гораздо больше, но далеко не все оправдывают ожидания.

По словам экспертов, успех лонча зависит от множества факторов — это и грамотное позиционирование среди потребителей, умелое использование диджитал-инструментов. Лайфхак от руководителя бизнес юнита ОТС компании Angelini Аллы Богдановой — закладывать максимально долгий срок на подготовку к выводу лонча на рынок. И не рассчитывать на быстрый возврат инвестиций.

По словам Николая Демидова, 80% лончей в первый год обращения на рынке не достигают отметки 10 млн рублей по объему продаж в аптечных сетях.

«На лонч надо смотреть как на событие, которое через 3-5 лет принесет прибыль компании», —добавил Сергей Белобородов. И здесь важно, насколько устойчивы перспективы развития продукта на ближайшие пять лет.

Оксана Баранова

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