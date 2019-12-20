CR UK и Vaccitech заключили соглашение об исследовании новой иммунотерапевтической вакцины

Вакцина VTP-600, ставшая плодом партнерства между CR UK и компанией Vaccitech Oncology («Вакситек Онколоджи»), разработана с целью стимулирования иммунной системы организма для атаки на раковые клетки. Данная вакцина разработана с использованием собственной платформы на основе векторов вирусов компании Vaccitech. Ее цель – доставка опухоль-ассоциированных антигенов (MAGE A3 и NY-ESO-1) в антигенпрезентирующие клетки, называемые дендритными клетками. Это стимулирует иммунную систему к производству цитотоксических T-лимфоцитов, которые таргетируют и убивают раковые клетки, экспрессирующие антигены.

В рамках данного проекта вирусную вакцину, созданную на основе указанной платформы, будут впервые изучать применительно к лечению немелкоклеточного рака легкого. Одновременно проводится ряд клинических исследований, в которых аналогичную рекомбинантную вирусную вакцину изучают у пациентов с раком предстательной железы поздних стадий.

Татьяна Кублицкая

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