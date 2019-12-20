FTC заблокировала сделку между компаниями Illumina и Pacific Biosciences

По мнению регулятора, сделка приведет к снижению конкуренции на рынке секвенирования ДНК. В результате сделки Illumina получила бы доступ к инновационной технологии ДНК-секвенирования PacBio.

В ноябре 2018 года Illumina согласилась приобрести акции PacBio с премией 71% к их цене на тот момент.

Это уже не первое решение по блокированию сделки. В октябре 2019 года Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании посчитало, что сделка значительно снизит конкуренцию в сфере ДНК-секвенирования не только в стране, но и за рубежом.

Илья Дугин

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