FTC заблокировала сделку между компаниями Illumina и Pacific Biosciences

Федеральная торговая комиссия США (FTC) заблокировала сделку по приобретению американской компанией Illumina («Иллюмина») своего конкурента – компании Pacific Biosciences («Пасифик Байосайенсиз», PacBio) за 1,2 млрд долл., сообщает FierceBiotech.
По мнению регулятора, сделка приведет к снижению конкуренции на рынке секвенирования ДНК. В результате сделки Illumina получила бы доступ к инновационной технологии ДНК-секвенирования PacBio.
В ноябре 2018 года Illumina согласилась приобрести акции PacBio с премией 71% к их цене на тот момент.
Это уже не первое решение по блокированию сделки. В октябре 2019 года Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании посчитало, что сделка значительно снизит конкуренцию в сфере ДНК-секвенирования не только в стране, но и за рубежом.
Илья Дугин
pharmvestnik