CR UK и Vaccitech заключили соглашение об исследовании новой иммунотерапевтической вакцины

Британская благотворительная организация в сфере исследований рака Cancer Research UK (CR UK) объявила об исследовании, впервые проводимом с участием людей, для испытания новой иммунотерапевтической вакцины у пациентов с раком легкого, сообщает портал PharmaTimes.
Вакцина VTP-600, ставшая плодом партнерства между CR UK и компанией Vaccitech Oncology («Вакситек Онколоджи»), разработана с целью стимулирования иммунной системы организма для атаки на раковые клетки. Данная вакцина разработана с использованием собственной платформы на основе векторов вирусов компании Vaccitech. Ее цель – доставка опухоль-ассоциированных антигенов (MAGE A3 и NY-ESO-1) в антигенпрезентирующие клетки, называемые дендритными клетками. Это стимулирует иммунную систему к производству цитотоксических T-лимфоцитов, которые таргетируют и убивают раковые клетки, экспрессирующие антигены.
В рамках данного проекта вирусную вакцину, созданную на основе указанной платформы, будут впервые изучать применительно к лечению немелкоклеточного рака легкого. Одновременно проводится ряд клинических исследований, в которых аналогичную рекомбинантную вирусную вакцину изучают у пациентов с раком предстательной железы поздних стадий.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik