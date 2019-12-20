Минпромторг введет специальные переходные положения для одобренных СПИК

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон ‎«О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов».

«Для обеспечения в отношении инвесторов стабильности и неизменности законодательства о промышленной политике в части обеспечения гарантий неухудшения порядка заключения СПИК, в целях защиты законных ожиданий инвесторов при прохождении этапов заключения СПИК, полагаем целесообразным внести изменения в Федеральный Закон от 02.08.2019 № 290-ФЗ путем введения специальных переходных положений для СПИК, получивших одобрение Межведомственной комиссии и находящихся в финальной стадии, предваряющей заключение СПИК», – указано в пояснительной записке.

Введение таких положений позволит завершить подписание СПИК в отношении трех инвестиционных проектов, получивших 31.07.2019 одобрение Межведомственной комиссии по СПИК. Два из них – в сфере фармацевтической промышленности.

Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31.07.2019, и в отношении одобренных СПИК остается только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК, предлагается установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования.

В случае реализации одобренных инвестиционных проектов в рамках СПИК, относящихся к фармотрасли, предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарств и фармсубстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по осуществлению стадий синтеза фармсубстанций на территории РФ по итогам реализации проектов.

Елена Сидорова

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