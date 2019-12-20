Минздрав разъяснил порядок закупки лекарств по торговым наименованиям

Минздрав России направил в регионы информационное письмо с разъяснениями о возможности закупки лекарственного препарата по торговому наименованию.
Это возможно при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. При этом могут назначаться не только референтные (оригинальные) препараты, но и воспроизведенные или биоаналоговые (биоподобные) лекарства.
При описании объекта закупки также допускается указание на торговое наименование в отношении лекарств, которые необходимы для назначения пациенту по жизненным показаниям. При этом предметом одного контракта не могут быть препараты, необходимые для назначения двум и более пациентам. В письме подробно расписан порядок проведения таких аукционов.
В случае закупки у единственного поставщика обоснование цены контракта не требуется, при этом цена контракта при данном способе определения поставщика не должна превышать 1 млн руб. Размещение извещения об осуществлении закупки не требуется.
Елена Сидорова
pharmvestnik