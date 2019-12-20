Управлять венчурным фондом для высокотехнологичных медпроектов будет Юникорн Кэпитал Партнерс

РВК определила победителя отбора на управление фондом для высокотехнологичных медицинских проектов. Наибольшее количество баллов по итогам открытого отбора набрала инвестиционная команда Юникорн Кэпитал Партнерс.
Фонд создается Российской венчурной компанией (РВК) вместе с Минпромторгом России для инвестиций в высокотехнологичные проекты в сфере производства инновационных лекарств, медизделий и программного обеспечения.
Открытый отбор на поиск управляющего товарища для венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности был объявлен в июле 2019 года. Всего было подано три заявки. Оценка заявок от соискателей проводилась комиссией с участием ведущих экспертов из профильных корпораций, вузов и институтов развития и представителей РВК. Комиссия оценивала по таким критериям, как предложение основных условий договора инвестиционного товарищества, предложение по инвестиционной стратегии фонда и его финансовой модели, а также перечень проектов, предлагаемых к первоочередному инвестированию. Особое внимание уделялось квалификации и опыту управляющей команды по инвестированию в различные сегменты фармацевтического и медицинского рынка. В рамках этапа интервью участники отбора провели очную презентацию своих предложений и ответили на вопросы комиссии. По итогам отбора совет директоров РВК признал победителем команду Юникорн Кэпитал Партнерс.
Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период составит 5 лет. Вклад РВК в капитал нового фонда составит 4,5 млрд рублей. Фонд будет инвестировать в российские и зарубежные проекты ранних стадий А, B, B+ (фазы I и II клинических испытаний для лекарственных препаратов), посевных стадий и на этапе доклиники.
Источник: Сообщение пресс-службы РВК