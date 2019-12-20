Управлять венчурным фондом для высокотехнологичных медпроектов будет Юникорн Кэпитал Партнерс

Фонд создается Российской венчурной компанией (РВК) вместе с Минпромторгом России для инвестиций в высокотехнологичные проекты в сфере производства инновационных лекарств, медизделий и программного обеспечения.

Открытый отбор на поиск управляющего товарища для венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности был объявлен в июле 2019 года. Всего было подано три заявки. Оценка заявок от соискателей проводилась комиссией с участием ведущих экспертов из профильных корпораций, вузов и институтов развития и представителей РВК. Комиссия оценивала по таким критериям, как предложение основных условий договора инвестиционного товарищества, предложение по инвестиционной стратегии фонда и его финансовой модели, а также перечень проектов, предлагаемых к первоочередному инвестированию. Особое внимание уделялось квалификации и опыту управляющей команды по инвестированию в различные сегменты фармацевтического и медицинского рынка. В рамках этапа интервью участники отбора провели очную презентацию своих предложений и ответили на вопросы комиссии. По итогам отбора совет директоров РВК признал победителем команду Юникорн Кэпитал Партнерс.

Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период составит 5 лет. Вклад РВК в капитал нового фонда составит 4,5 млрд рублей. Фонд будет инвестировать в российские и зарубежные проекты ранних стадий А, B, B+ (фазы I и II клинических испытаний для лекарственных препаратов), посевных стадий и на этапе доклиники.

Источник: Сообщение пресс-службы РВК

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