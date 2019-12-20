Еженедельная динамика аптечных продаж противопростудных препаратов

Объем аптечных продаж лекарственных противопростудных препаратов с января по ноябрь 2019 года в денежном выражении увеличился на 13% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил 33,5 млрд руб. В натуральном выражении он также продемонстрировал положительную динамику (+29% YTD’11 2018), достигнув 20,2 млн уп. Средняя цена в группе снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1660 руб.
По данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС (ОФД) аналитической компании AlphaRM, наибольший объем продаж пришелся на середину сентября, а именно на 38 неделю года (16-22 сентября) и начало февраля, 6 неделю года ( 04-10 февраля). В денежном выражении он составил 0,28 млрд руб., а в натуральном — 1,91 млн уп. и 0,26 млрд руб и 1,86 млн уп. соответственно.
Рассмотрим лидеров группы. Совокупная доля препаратов, входящих в ТОП-5 брендов, заняла 49,7% от общего объема продаж противопростудных средств. ТОП-5 возглавил «Терафлю от гриппа и простуды» с долей аптечных продаж 20,34%. На второй строчке рейтинга разместился «Анвимакс» (доля — 10,53%). Замыкает тройку лидеров «Антигриппин», доля которого составляет 6,52%.
Источник: AlphaRM