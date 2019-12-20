В Москве аптека оштрафована на миллион рублей за вторичную продажу препарата

Московская аптека оштрафована на общую сумму более 1 млн рублей за реализацию лекарственного препарата с индивидуальным кодом, который поставлен на территорию РФ в рамках исполнения госконтракта для последующего обеспечения нуждающихся больных одного из учреждений здравоохранения.
Нагатинская межрайонная прокуратура г. Москвы по обращению гражданина провела проверку исполнения законодательства об обращении лекарственных средств в ООО «АЛАНТЕРА-К».
Проверкой установлено, что общество в нарушение требований Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» продает лекарственный препарат с индивидуальным кодом, который поставлен на территорию РФ в рамках исполнения госконтракта для последующего обеспечения нуждающихся больных одного из учреждений здравоохранения.
Нагатинский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО «АЛАНТЕРА-К» и его руководителя дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.33 (продажа на территории Российской Федерации контрафактных лекарственных средств) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлениями судов виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1 млн руб.
Источник: Генпрокуратура РФ