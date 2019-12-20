В Москве аптека оштрафована на миллион рублей за вторичную продажу препарата

Нагатинская межрайонная прокуратура г. Москвы по обращению гражданина провела проверку исполнения законодательства об обращении лекарственных средств в ООО «АЛАНТЕРА-К».

Проверкой установлено, что общество в нарушение требований Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» продает лекарственный препарат с индивидуальным кодом, который поставлен на территорию РФ в рамках исполнения госконтракта для последующего обеспечения нуждающихся больных одного из учреждений здравоохранения.

Нагатинский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО «АЛАНТЕРА-К» и его руководителя дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.33 (продажа на территории Российской Федерации контрафактных лекарственных средств) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлениями судов виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1 млн руб.

Источник: Генпрокуратура РФ

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