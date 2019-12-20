Novartis планирует бесплатно раздать 100 доз препарата Zolgensma общей стоимостью $210 млн

Швейцарская Novartis 19 декабря анонсировала программу бесплатного доступа к препарату Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Novartis планирует раздать 100 применяемых однократно доз, стоимость каждой из которых может достигать $2,1 млн. Старт программы, адресованной в том числе российским пациентам, намечен на 2020 год. Швейцарская Novartis 19 декабря анонсировала программу бесплатного доступа к препарату Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Novartis планирует раздать 100 применяемых однократно доз, стоимость каждой из которых может достигать $2,1 млн. Старт программы, адресованной в том числе российским пациентам, намечен на 2020 год.

Со 2 января 2019 года AveXis (приобретенный Novartis в 2018 году за $8,7 млрд разработчик Zolgensma) уже успел раздать 50 доз препарата. Novartis сообщила о намерении расширить программу доступа к Zolgensma и бесплатно предоставить пациентам еще 100 доз.

СМА – редкое генетическое инвалидизирующее заболевание, частота выявления которого составляет один случай на 10 тысяч новорожденных.

Программа доступа к лекарству нацелена на страны, где Zolgensma еще не зарегистрирован, а подобная раздача препаратов не запрещена национальным законодательством. По заверению Novartis, препарат будет одинаково доступен для всех таких стран, без каких-либо критериев выбора.

На запрос Vademecum в Novartis ответили, что Россия также включена в программу бесплатного доступа, а национальная регистрация Zolgensma станет возможной после анализа регуляторных особенностей обращения препаратов генной терапии.

В ряде стран семьями больных СМА детей был инициирован сбор средств на покупку препарата. Суммарные продажи Zolgensma к сентябрю 2019 года достигли $175 млн.

Zolgensma – второй появившийся в мире препарат для лечения всех типов СМА, в России лекарство пока не зарегистрировано, в отличие от препарата Спинраза (нусинерсен), применяемого для лечения СМА 1-го типа, получившего РУ в августе 2019 года. Конкурента этим продуктам уже готовит Roche: компания обещает выпустить свой экспериментальный препарат Risdiplam для лечения всех типов СМА в мае 2020 года.

Novartis – глобальная фармкомпания, основанная в Базеле (Швейцария) в 1996 году, специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения онкозаболеваний, неврологических и эндокринных расстройств. Выручка Novartis за 2018 год составила $51,9 млрд, чистая прибыль – $12,6 млрд.