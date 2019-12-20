Merck Animal Health завершает приобретение Vaki, укрепляя своё лидерство в сфере аквакультур

Компания Merck Animal Health (подразделение Merck & Co., Inc., известная как MSD за пределами США и Канады) объявила о завершении сделки по приобретению компании Vaki, лидера в области технологии видеонаблюдения в режиме реального времени, разработанной Pentair, ведущей мировой компанией по очистке воды.

Данная сделка укрепит позиции Merck Animal Health в качестве мирового лидера в сфере аквакультур и позволит расширить портфель вакцин и фармацевтических препаратов в области защиты рыб. Vaki станет ведущим брендом в рамках бизнес-структуры Biomark в Merck Animal Health.

Merck Animal Health – биотехнологическая компания с одной из самых широких линеек ветеринарных фармацевтических препаратов, вакцин, решений и услуг в сфере здоровья животных, которые используются ветеринарами, фермерами, владельцами домашних животных и в рамках государственных проектов. Ветеринарное подразделение международной фармацевтической компании MSD было образовано в 2009 году.

«Интеллектуальные данные и технологии играют все более важную роль при обеспечении здоровья животных и ухода за ними, гарантируя доступ к имеющимся данным в реальном времени, — сказал Рик ДеЛука, президент Merck Animal Health. – Мы продолжаем следовать нашей стратегии по расширению портфеля. Мы являемся одним из лидеров технологического процесса обеспечения здоровья животных благодаря научному потенциалу и накопленному опыту и мы рады приветствовать наших коллег, обладающих знаниями в сфере передовых технологий и способных предоставить услуги, расширяющие спектр решений в области аквакультур, которые мы можем предоставить нашим клиентам».

Структура Biomark специализируется на технологии электронной идентификации, используемой в исследованиях в области рыболовства, дикой природы и аквакультур, включая продажу продукции, изготовление на заказ, установку и обширное управление данными и их анализ.

gmpnews