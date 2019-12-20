Антон Пак избран председателем Совета директоров Нанолек Холдинг

В новый состав Совета директоров НАНОЛЕК Холдинг вошел Антон Пак в качестве Председателя Совета директоров. Основной зоной ответственности Антона Пака станет представление и защита интересов инвесторов компании при принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, прежде всего в рамках реализации стратегии развития НАНОЛЕК и управления корпоративными финансами.

Антон Пак является выпускником МГИМО, Лондонской школы бизнеса, Юридической школы университета Northwestern.

В настоящее время Антон Пак занимает должность управляющего партнера частного фонда прямых инвестиций К2 Group и специализируется на поиске перспективных инвестиционных проектов, структурировании и реализации сделок по обеспечению участия в них инвесторов; осуществляет операционный мониторинг сопровождаемых проектов, включая участие в советах директоров/собраниях акционеров проектных компаний.

Предыдущий опыт Антона Пака в должности генерального директора регионального инвестиционного фонда ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» связан с успешной реализацией задач по отбору и сопровождению коммерчески эффективных проектов и привлечению в них частных инвесторов, а также с построением системы риск-менеджмента проектных компаний. Ранее Антон Пак работал на руководящих должностях в банковской сфере (Росбанк, МФК и т.д.).

gmpnews