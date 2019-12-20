Определен управляющий венчурным фондом в области фарм- и медпромышленности

Наибольшее количество баллов по итогам открытого отбора набрала инвестиционная команда Юникорн Кэпитал Партнерс. Фонд создается РВК вместе с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для инвестиций в высокотехнологичные проекты в сфере производства инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий и программного обеспечения.

РВК объявила открытый отбор на поиск управляющего товарища для венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности в июле 2019 года. Всего на открытый отбор было подано три заявки. Оценка заявок от соискателей проводилась комиссией с участием ведущих экспертов из профильных корпораций, вузов и институтов развития и представителей РВК. Комиссия оценивала такие критерии, как предложение основных условий договора инвестиционного товарищества, предложение по инвестиционной стратегии фонда и его финансовой модели, а также перечень проектов, предлагаемых к первоочередному инвестированию. Особое внимание уделялось квалификации и опыту управляющей команды по инвестированию в различные сегменты фармацевтического и медицинского рынка. В рамках этапа интервью участники отбора провели очную презентацию своих предложений и ответили на вопросы комиссии. По итогам отбора Совет директоров РВК признал победителем команду Юникорн Кэпитал Партнерс.

Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период составит 5 лет. Вклад РВК в капитал нового фонда составит 4,5 млрд рублей. Технологические приоритеты фонда будут направлены на создание новых лекарственных препаратов и средств доставки лекарственных веществ, разработку высокотехнологичных медицинских изделий и программного обеспечения в медицине. Фонд будет инвестировать в российские и зарубежные проекты ранних стадий А, B, B+ (фазы I и II клинических испытаний для лекарственных препаратов), посевных стадий и на этапе доклиники.

Алексей Басов, заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК:

Созданием данного венчурного фонда государство демонстрирует готовность создавать инструменты возвратного финансирования с использованием рыночных механизмов таргетированной поддержки наиболее перспективных команд, технологий и проектов. Победителем стала команда профессиональных рыночных игроков с глубокой экспертизой и профильным опытом. Важно отметить, что управляющая компания обязуется привлечь в капитал фонда или портфельные компании частные со-инвестиции на сумму не меньше, чем та, которая будет предоставлена РВК.

Алексей Виноградов, генеральный директор Юникорн Кэпитал Партнерс:

Государство последовательно оказывает поддержку высокотехнологичным стартапам в наиболее стратегически важных для страны направлениях, к которым, безусловно, относится медицина и фармацевтика. Мы благодарны РВК и отборочной комиссии за высокую оценку нашей заявки и команды. Совместно с нашим экспертным советом, мы сделаем всё возможное для обеспечения эффективного инвестирования средств фонда в лучшие инновационные проекты, и приглашаем заявителей приходить в фонд. Важность и сложность задач, стоящих перед нами, сложно переоценить, но мы верим, что благодаря финансовой и организационной поддержке РВК и Минпромторга РФ фонд сформирует сильный инновационный портфель.

gmpnews