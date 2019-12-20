ЦРПТ: Маркировка лекарств до середины 2020 года будет бесплатной

Пилотный проект проходил с февраля 2017 года по декабрь 2019 года, то есть на подготовку отрасли к маркировке и прослеживанию отводилось три года. Несмотря на это, небольшая часть компаний все же не успели корректно спланировать для себя график внедрения. Для них запрет на выпуск немаркированный препаратов наступит в июле 2020 года. Те компании, которые интегрировались в систему и готовы к работе, будут получать цифровые коды до июля бесплатно. Данное решение, предложенное оператором ЦРПТ, который возьмет затраты за коды на себя, поддержано регулятором. До 31 декабря 2019 года эти изменения будут отражены в Постановлении Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 года. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

«Мы считаем, что компании, которые активно работали все это время, готовились к маркировке и перешли к выпуску «цифровой» продукции, должны быть поощрены. Мы предложили с 1 января по 1 июля 2020 года выдавать для этих пионеров маркировки коды бесплатно, нас поддержал регулятор», — заявил представитель ЦРПТ Сергей Холкин.

Он также отметил, что затраты на выпуск кодов в течение данного времени возьмет на себя оператор. Он добавил, что в ЦРПТ выступили с инициативой отмены платы до июля 2020 года для лекарств категории ВЗН, обязательная маркировка для которых началась с октября текущего года.

Напомним, что для лекарств категории семь высокозатратных нозологий цифровая маркировка стала обязательной с 1 октября 2019 года. Система успешно прошла государственную аттестацию, введена в промышленную эксплуатацию и функционирует — компании, поставляющие ВЗН, зарегистрированы и с октября производят маркированную продукцию, плата за коды взимается. Оператор также предложил отменить платность для этой категории до конца июня 2020 года, чтобы не создавать искусственных преимуществ для других категорий лекарств в отрасли. Это решение поддержано Правительством РФ.

Источник: ЦРПТ

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