Мария Литвинова: Аптеки ассоциации «Союзфарма» подключены к маркировке на 89%

«Что касаемо ассоциации — у нас 4 тысячи розничных точек, 42 субъекта, подключения на 89% к системе маркировки, проделана большая информационная и образовательная работа», — заявила она.

Литвинова подчеркнула важность принятого переходного периода по внедрению маркировки.

«До 1 июля у нас есть какой-то промежуток времени, когда у нас есть возможность наладить все бизнес-процессы», — сказала она.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно действующему законодательству об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, также 12 декабря Госдума приняла поправки, устанавливающие переходный период для внедрения маркировки лекарств с января по июль 2020 года. Маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий уже началась с 1 октября 2019 года.

Источник: Союзфарма

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