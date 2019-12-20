В СПЧ призвали Путина быстрее легализовать дистанционную торговлю лекарствами

Путина просят ускорить интернет-торговлю

Член Совета по правам человека при Президенте России Екатерина Винокурова направила Владимиру Путину письмо с просьбой ускорить законодательную легализацию дистанционной торговли рецептурных и безрецептурных лекарств. Копия письма имеется у «ФВ», правозащитница подтвердила его подлинность. Она назвала ситуацию с лекарствами одной из актуальных региональных проблем.

Винокурова указывает на недостаточность закупок жизненно важных препаратов, в частности дефицит дженериков. По ее мнению, отсутствие разрешенных механизмов доставки рецептурных препаратов качественно ухудшает уровень жизни лиц с инвалидностью, маломобильных граждан, пожилых людей, многодетных семей, семей с одним родителем. Ограничения на интернет-доставку даже безрецептурных препаратов правозащитница считает «архаичной» мерой и ударом по экономическому потенциалу ниши.

Винокурова упоминает, что, согласно сентябрьскому опросу Института развития интернета совместно с РОЦИТ, полноценной работы аптек ожидают 29% респондентов (второе место в рейтинге опроса). Кроме того, правозащитница указывает на обширную мировую практику: возможность электронного приобретения рецептурных лекарств есть в Германии, Швеции, Израиле, США. Ряд аптек из стран ЕС и Израиля давно реализуют международные продажи рецептурных средств с оказанием онлайн-консультаций фармацевтов прямо на сайте аптеки, поскольку в этих странах действуют электронные рецепты.

В связи с этим Винокурова просит Путина поручить профильным ведомствам принять необходимые меры по общему контролю за региональным аптечным ассортиментом и ускорить законодательную легализацию механизма доставки рецептурных и безрецептурных лекарственных средств.

Депутаты против правительства

Правительство в декабре отклонило законопроект депутатов об интернет-торговле лекарствами, указав на отсутствие регулирующих механизмов по доставке рецептурных препаратов. С 23 декабря депутаты будут вырабатывать общую позицию с министерствами в ходе ряда совещаний, сообщил «ФВ» член Комитета Госдумы по охране здоровья депутат Александр Петров. Вернуться ко второму чтению законопроекта в нижней палате планируют в 2020 году.

Ранее в октябре с аналогичным письмом о доставке рецептурных препаратов к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой обратились президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов (обращения есть в редакции «ФВ»). Как и правозащитники, они считают, что техническая и правовая база готовы к внедрению доставки. Отсрочка на два года ухудшает уровень жизни лиц с инвалидностью, маломобильных граждан, пожилых людей, многодетных семей, семей с одним родителем.

На данный момент нормативная регуляторика расширена, сообщает в письме Винокурова. «До конца 2020 г. должна заработать система выписки и контроля электронных рецептов, а лекарственные средства будут снабжены обязательной маркировкой для проверки их подлинности. Однако в силу неизвестных причин рассмотрение законопроекта было перенесено на неопределенный срок», – указывает член СПЧ.

Согласно выдержкам из заключения правительства (есть в распоряжении ФВ»), в законопроекте, прошедшем первое слушание в ноябре 2019 года, не урегулированы порядок учета рецептурных бланков и проверка достоверности рецепта, направляемого в аптеку дистанционно. Также не предусмотрены процедура идентификации лиц, получающих рецептурный препарат, и полномочия лиц, доставляющих его.

Член экспертного совета Минздрава по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Александр Гусев подтвердил «ФВ» наличие технических сложностей для внедрения электронных рецептов, без которых невозможно организовать доставку на дом.

Например, при тестировании электронных рецептов в регионах возникали вопросы подтверждения выдачи фармацевтом препарата именно владельцу электронного рецепта. «Теоретически недобросовестные работники аптек могут использовать рецепт, который виден в системе, для получения дорогостоящих лекарств», – пояснил Гусев. При этом, эксперт отмечает на отсутствие нормативно-правовых барьеров для полноценного внедрения электронных рецептов.

Для решения подобных вопросов член экспертного совета Минздрава предложил провести пилотный проект внедрения электронных рецептов уже в 2020–2021 годах, обкатав систему на льготных категориях препаратов.

Депутаты с 23 декабря начнут ряд совещаний для согласования позиции Госдумы и правительства, пояснил «ФВ» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. «Мы будем доносить позицию депутатов министерствам. Абсолютно уверены, что с 1 января 2022 года полностью заработают электронные рецепты, позволив контролировать процесс вхождения рецептов в единую государственную информационную систему здравоохранения», – резюмировал парламентарий.

Денис Кунгуров

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