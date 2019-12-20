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Французская компания Juvisé Pharmaceuticals приобрела права на два препарата у AstraZeneca

Французская специализированная фармацевтическая компания Juvisé Pharmaceuticals («Жувисэ Фармасьбтикалз») объявила приобретении коммерческих прав на противоопухолевые препараты Arimidex (anastrozole) и Casodex (bicalutamide) у AstraZeneca («АстрваЗенека») более в чем 40 странах мира, сообщает Business Wire.

Это первая сделка французской компании с AstraZeneca. Ранее Juvisé Pharmaceuticals заключила аналогичные сделки с рядом других крупных фармацевтических компаний.

Цель сделки – выход на глобальный рынок противоопухолевых препаратов.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Декабрь 20, 2019 | Просмотров: 55