Конституционный суд вынес решение по жалобе льготников на недофинансирование закупок лекарств В СПЧ призвали Путина быстрее легализовать дистанционную торговлю лекарствами » Французская компания Juvisé Pharmaceuticals приобрела права на два препарата у AstraZeneca Французская специализированная фармацевтическая компания Juvisé Pharmaceuticals («Жувисэ Фармасьбтикалз») объявила приобретении коммерческих прав на противоопухолевые препараты Arimidex (anastrozole) и Casodex (bicalutamide) у AstraZeneca («АстрваЗенека») более в чем 40 странах мира, сообщает Business Wire. Это первая сделка французской компании с AstraZeneca. Ранее Juvisé Pharmaceuticals заключила аналогичные сделки с рядом других крупных фармацевтических компаний. Цель сделки – выход на глобальный рынок противоопухолевых препаратов. Илья Дугин

pharmvestnik