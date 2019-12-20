Французская компания Juvisé Pharmaceuticals приобрела права на два препарата у AstraZeneca

Французская специализированная фармацевтическая компания Juvisé Pharmaceuticals («Жувисэ Фармасьбтикалз») объявила приобретении коммерческих прав на противоопухолевые препараты Arimidex (anastrozole) и Casodex (bicalutamide) у AstraZeneca («АстрваЗенека») более в чем 40 странах мира, сообщает Business Wire.
Это первая сделка французской компании с AstraZeneca. Ранее Juvisé Pharmaceuticals заключила аналогичные сделки с рядом других крупных фармацевтических компаний.
Цель сделки – выход на глобальный рынок противоопухолевых препаратов.
Илья Дугин
pharmvestnik