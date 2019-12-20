Конституционный суд вынес решение по жалобе льготников на недофинансирование закупок лекарств

В решении суда говорится, что Народному собранию Республики Ингушетия надлежит обеспечить утверждение соответствующих расходов в объеме, достаточном для обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное получение медикаментов.

Проверка конституционности пункта 9 статьи 16 закона субъекта «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» проводилась в связи с жалобой нескольких жителей субъекта. Их интересы представляли юристы общественной организации «Монитор пациента». Суть жалобы сводилась к тому, что в казне на приобретение медикаментов для льготников в 2019 году заложено 15 млн руб., на 2020 год – 13 млн руб., на 2021 год – на 13 млн руб. при реальной годовой потребности не менее 260 млн руб. Это означает, что жители либо останутся без лекарственной помощи, либо будут вынуждены приобретать лекарственные средства за свой счет. Заявители просили признать данный пункт противоречащим Конституции Ингушетии.

19 декабря Конституционный суд республики принял постановление, в котором полностью удовлетворил требования граждан. Пункт 9 статьи 16 предстоит изменить, предусмотрев адекватное финансирование для его обеспечения.

Екатерина Погонцева

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