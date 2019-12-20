Фармкомпании сокращают полевые силы на OTC- направлении

По ее словам, причины этой тенденции кроются в падении ОТС-рынка, ориентации компаний на работу с аптечными сетями в рамках маркетинговых договоров.

«Покупательная способность населения снижается, – отмечает эксперт. – Люди тратят все меньше денег на лекарства. Экономят на противопростудных средствах, витаминах, биодобавках, стараются покупать только жизненно необходимые препараты. Содержать в этой ситуации большой штат медпредставителей невыгодно, ведь sales force – самая затратная статья маркетинговых расходов в фармкомпаниях. Фокус в ОТС-продвижении делается сейчас на минимальную рекламу на телевидении и работу КАМов (менеджеров по работе с ключевыми клиентами), которые взаимодействуют с аптечными сетями на основе маркетинговых контрактов».

В результате этих сокращений на рынке труда оказалось немало аптечных медпредставителей. С учетом того, что профиль их работы существенно отличается от работы в рецептурном бизнесе, вряд ли им удастся быстро трудоустроиться, считает Кара.

«Все работодатели хотят готовых специалистов с развитыми компетенциями, способных сразу включиться в работу. Да и сами кандидаты не очень готовы выходить из зоны комфорта и привычных задач. Им потребуется некоторое время, чтобы появилась осознанная и зрелая мотивация работать с рецептурными препаратами», – подчеркивает эксперт.

В последние годы по фармрынку прокатилась целая волна сокращений, связанных с оптимизацией бизнеса, сделками по слияниям и поглощениям. В результате реструктуризаций немало менеджеров, в том числе высокого уровня, осталось не у дел.

«Особенно много топ-менеджеров оказалось на рынке труда три года назад – и для них вообще не было вакансий. Многие не могли трудоустроиться в течение года и более. А некоторые ищут работу до сих пор. Управленческих вакансий высокого уровня на фармрынке сейчас практически нет. Примечательно, что некоторые топ-менеджеры переходят на другие рынки, чтобы продолжить карьеру», – рассказала Елена Кара.

Наталья Маскина

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