В деле о выдаче принудительной лицензии на нилотиниб назначена повторная судебная экспертиза

В ходе очередного заседания представители ответчика указали на несоответствия и противоречащие друг другу выводы в экспертном заключении, составленном А.В. Сульдиным и Г.П. Мусс. Экспертиза была призвана установить зависимость патента на изобретение «Нативы» от патента оригинатора, а также определить, может ли оно считаться важным техническим достижением.

Защитники интересов Novartis подали ходатайство о назначении повторной экспертизы. Судья Ольга Козленкова приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство международной компании о проведении в рамках судебного процесса почерковедческой экспертизы. Ранее в Novartis заявляли о несоответствии подписей Сульдина и Мусс в экспертном заключении их же подписям в документе о согласии на проведение экспертизы, а также подписям в предоставленных копиях паспортов.

В свою очередь оба присутствовавших на заседании эксперта подтвердили подлинность своих подписей. В случае, если экспертиза установит обратное, им грозит уголовная ответственность.

В рамках судебного процесса представители Novartis неоднократно добивались отстранения указанных экспертов от дела, заявляя о низком уровне их компетенции.

В 2018 году компания-оригинатор добилась судебного решения, которое запрещает «Нативе» вводить препарат «Нилотиниб-Натив» в гражданский оборот. В ответ на это российский производитель подал иск о выдаче на препарат принудительной лицензии.

Сергей Рякин

pharmvestnik