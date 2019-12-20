Servier и Университетский колледж Лондона вместе исследуют иммуновоспалительные заболевания

Париж и Лондон, 10 декабря 2019 г. — Независимая международная фармацевтическая компания Servier и Университетский колледж Лондона (UCL) подписали двухлетнее соглашение по обмену знаниями и поддержке двух исследовательских проектов UCL, направленных на изучение патогенеза системной красной волчанки и системной склеродермии. Более глубокое понимание патогенеза этих нозологий позволит разработать новые препараты и терапевтические подходы для их лечения.

Системной красной волчанкой страдает примерно 100 из 100 тыс. жителей Великобритании1 от 3 до 200 человек на каждые 100 тыс. по всему миру2. На данный момент причины этого заболевания недостаточно ясны. Оно возникает при атаке клеток иммунной системы организма на собственные ткани и органы, что приводит к воспалению, способному вызвать поражение любого органа и его функциональную недостаточность.

Дерек Гилрой, профессор кафедры исследований в области воспаления и фармакологии Медицинской школы UCL, говорит: «Мы знаем, что иммунная система организма «отключает» некоторые функции, реагируя на травму или на инфекционный процесс. Мы полагаем, что эти внутренние контрольные точки иммунитета неправильно работают при хронических воспалительных заболеваниях, таких как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и даже злокачественные новообразования. Моя команда надеется, что сочетание опыта и ресурсов Servier поможет нам лучше понять причины иммунных нарушений при таких заболеваниях, как системная красная волчанка, которые имеют тяжелое клиническое течение и сокращают продолжительность жизни пациентов».

Системная склеродермия — редкое хроническое заболевание, которым страдают около 2,5 млн человек по всему миру3. Оно характеризуется утолщением и рубцеванием соединительной ткани всего организма, в том числе кожи, суставов и внутренних органов.

На данный момент причины заболевания неизвестны, но две группы исследователей Медицинской школы UCL, во главе которых стоят профессора Кристофер Дентон и Дэвид Абрахам, активно изучают молекулярные и клеточные механизмы развития данной патологии.

«Склеродермия — трудно поддающаяся лечению болезнь, которая вызывает рубцевание и фиброз многих органов. Совместная работа с Servier поможет нам определить потенциал новых терапевтических подходов для длительного контроля развития склеродермии и многих других заболеваний, сопровождающихся рубцеванием тканей и повреждением кровеносных сосудов», — говорит профессор Кристофер Дентон.

«Сотрудничество с научным сообществом — один из ключевых компонентов нашей стратегии в области создания и разработки инновационных методов лечения пациентов. Наши партнеры из команды UCL имеют большой опыт исследований в области терапии системной красной волчанки и системной склеродермии, кроме того, они представляют один из ведущих медицинских исследовательских центров мира», — прокомментировал д-р Клод Бертран, исполнительный вице-президент компании Servier по исследованиям и разработкам.

Профессор Роберт Клета, руководитель Медицинской школы UCL, добавил: «Мы являемся одним из наиболее привлекательных мест работы для европейских специалистов в области биологии и медицины, а также одним из ведущих учебных заведений мира. Наши исследования направлены на установление причин заболеваний и на разработку оптимальных методов их диагностики и лечения. В нашем подразделении сделано уже немало открытий, связанных с иммуновоспалительными заболеваниями, в частности, нами разработан революционный метод терапии ревматоидного артрита за счет истощения популяции B-лимфоцитов. Я уверен, что партнерство с Servier принесет нам положительный опыт и приведет к новым открытиям».

Д-р Филипп Муанжон, руководитель созданного Servier Центра инновационной терапии иммуновоспалительных заболеваний, отметил: «Мы надеемся, что опыт Servier и UCL в области научных исследований позволит нам добиться синергетического эффекта, благодаря которому мы сможем начать быструю и эффективную разработку терапевтических подходов для лечения системной красной волчанки и системной склеродермии».

Организация UCL Innovation & Enterprise активно привлекает партнеров за пределами научного сообщества (например, в фармацевтическом секторе) с целью развития долгосрочного стратегического сотрудничества.

Д-р Селия Колкотт, заместитель руководителя UCL Innovation & Enterprise говорит: «Сложные многофакторные патологии — одна из главных проблем медицины XXI века, поэтому для дальнейшего развития необходимо сотрудничество ведущих исследователей и инновационных партнеров в отрасли. Исследования иммуновоспалительных заболеваний — отличный пример такого сотрудничества, и я с оптимизмом оцениваю потенциал стратегического партнерства UCL и Servier. Кроме того, я думаю, что это партнерство станет моделью сотрудничества научно-исследовательских и коммерческих организаций во всех областях медицины».

1. https://www.lupusuk.org.uk/medical/nurses-guide/what-is-lupus

2. База данных Decision Resources GROUP: https://decisionresourcesgroup.com

3. https://www.sruk.co.uk/scleroderma/what-scleroderma

Источник: АО «Сервье»

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