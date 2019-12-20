Продажи болеутоляющих препаратов упали за год на 13%

В натуральном выражении он также продемонстрировал отрицательную динамику (-9% YTD’11 2018), составив 364 млн уп. Средняя цена в группе снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 52 руб.

По данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС (ОФД) аналитической компании AlphaRM, наибольший объем продаж пришелся на середину августа, а именно на 33 неделю года (12-18 августа). В денежном выражении он составил 0,23 млрд руб., а в натуральном — 4,75 млн уп.

Совокупная доля препаратов, входящих в ТОП-5 брендов, заняла 45% от общего объема продаж болеутоляющих средств. ТОП-5 возглавил «Пенталгин» компании «Отисифарм» с долей аптечных продаж 21%. На второй строчке рейтинга разместился «Спазмалгон» компании «Тева» (доля — 8%). Замыкает тройку лидеров «Цитрамон п», доля которого составляет 7%. Вся группа показывает отрицательную динамику по объему продаж относительно аналогичного периода прошлого года.

Источник: AlphaRM

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