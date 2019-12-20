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Сенаторы подготовят документ о регистрации в РФ инновационных лекарств без испытаний

Законопроект, которым предлагается не проводить клинические испытания при регистрации в России инновационных препаратов, ранее проверенных за рубежом по международным правилам, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года.

«Законопроект потихоньку движется, появились реальные перспективы его внесения в Госдуму в весеннюю сессию. Речь идет об упрощении регистрации в России инновационных препаратов»,  ­– сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, который является одним из авторов документа.

В настоящее время в РФ клинические испытания проводятся при регистрации всех препаратов, кроме применяемых для лечения орфанных заболеваний. Авторы законопроекта предлагают дополнить это исключение инновационными препаратами, зарегистрированными на территории государств с развитой регуляторикой, где уже проведены необходимые испытания.

pharmvestnik

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Декабрь 20, 2019 | Просмотров: 51