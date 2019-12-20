Сенаторы подготовят документ о регистрации в РФ инновационных лекарств без испытаний

«Законопроект потихоньку движется, появились реальные перспективы его внесения в Госдуму в весеннюю сессию. Речь идет об упрощении регистрации в России инновационных препаратов», ­– сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, который является одним из авторов документа.

В настоящее время в РФ клинические испытания проводятся при регистрации всех препаратов, кроме применяемых для лечения орфанных заболеваний. Авторы законопроекта предлагают дополнить это исключение инновационными препаратами, зарегистрированными на территории государств с развитой регуляторикой, где уже проведены необходимые испытания.

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