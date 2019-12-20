Подключение к системе «Честный знак» у Ассоциации «Союзфарма» выполнено на 89%

«Аптечным организациям, безусловно, проще внедрить систему маркировки, чем производителям. Но мы крайние в этой цепочке, как, впрочем, и во всем вопросах, связанных с лекарственным отпуском. Что касается Ассоциации «СоюзФарма», у нас 4000 розничных точек, 42 субъекта, подключено к системе «Честный знак» 89%. Проделана достаточно большая информационная и образовательная работа», — сообщила Мария Литвинова, исполнительный директор аптечной ассоциации «СоюзФарма» на пресс-конференции «Маркировка лекарственных препаратов. Перспективы 2020», которая прошла 19 декабря.

В своем выступлении Мария Литвинова отметила, что «сейчас есть точное понимание, что маркировка «не рассосется», но у нас есть еще полгода на «вынашивание» этого ребенка. Документами закреплены переходные периоды — они же не просто так определены. Те, кто уже прошел этот путь, понимают: для того, чтобы зарегистрироваться — определенный период, купить оборудование, выбрать. Самое главное в этой технологической цепочке, как и у коллег, связанных с производством, все, что связано с системами автоматизации, установленными в аптеке. Сейчас это все дорабатывается. Есть основные игроки-автоматизаторы, есть самописные продукты — это решение самого бизнеса, остаться на своем продукте или перейти к более крупному автоматизатору. Насколько мы в курсе, автоматизаторы тоже проводят большую информационную работу по подготовке и внедрению систем автоматизации, поддержке, то есть никого бросать в этой цепочке не будут».

Есть такой нюанс, который нас затронул: одномоментность решения по ЕНВД, мы ждем подписания документа и понимаем, что у нас до июля будет промежуток времени, когда мы можем спокойно и рационально понять, какую систему налогообложения мы будем использовать во втором полугодии, когда нужно будет перепрошить кассы. Конечно, хочется, чтобы ЕНВД осталось до конца 2020 года, но это отдельная работа, и не тема сегодняшнего мероприятия.

«В нашей отрасли есть большой блок, все, что связано с образованием. Мы отлично понимаем, что маркировка к нам пришла не на одну минуту, она пришла и останется навсегда. Это расширение компетенции и квалификации участников отпуска лекарственных средств. В рамках работы у нас есть Совет по профквалификации в области фармации. Мы являемся участниками этого совета, совместно с «Честным знаком» мы формируем комиссию в рамках комитета и будем заниматься доработкой профессионального стандарта, перепринятием этого профессионального стандарта, потому что наши образовательные учреждения должны изменить свои подходы к обучению фармацевтов, провизоров и дополнительному образованию. Это то, что нас ждет в 2020 году. Еще есть стандартные операционные процедуры, нужно вносить изменения, и всем этим мы будем заниматься», — уточнила Литвинова.

gmpnews