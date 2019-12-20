Маркировка лекарств: рынок находится в ожидании разработки программного обеспечения

«Все будет зависеть от того, как был организован бизнес-процесс маркировки в самом начале. Если процесс был построен здраво, если изначально были подключены отделы качества, отделы разработки, отделы IT-сопровождения и отделы, которые занимаются выбором и поставками оборудования, на этих предприятиях процесс прошел относительно ровно и на данный момент эти предприятия полностью готовы», – опираясь на свой опыт, сказал Равиль Гимадиев, генеральный директор компании Original Group, в рамках конференции «Маркировка лекарственных препаратов. Перспективы 2020» 19 декабря.

О проблемах

Проблемы возникали в случае, если процесс шел с перекосом на оборудование. Происходило следующее: так как информационная система называется «Маркировка», многие предприятия восприняли это как процесс именно нанесения кода на упаковку товара, получение того самого квадратика с маркировкой, и процесс этот считался приоритетным. На самом деле, это начальная стадия. Примерно 75% Track & Trace систем, установленных на предприятиях (а маркировка — это система Track & Trace), касается программного обеспечения. Track & Trace системы созданы, чтобы не просто отправить регулятору информацию, что мы промаркировали товар, это мощнейший инструмент цифровой трансформации предприятия. И если внедрять систему правильно, игроки получают ключевое преимущество. И те, кто поступил таким образом, получат преимущества от взаимодействия с контрагентами, от оптимизации бизнес-процессов и т. д.

Состояние рынка сейчас примерно такое: оборудованием оснащены большинство производителей, оборудование выполняет свою функцию, товар можно маркировать и выводить на рынок. Рынок буксует и стоит по одной простой причине: класс программного обеспечения, которое связывает между собой производственные линии, оператора, МДЛП, информационные системы, на многих предприятиях не внедрен, и более того, нет даже видения, как эти системы внедрять.

О заблуждениях

Компании находятся в заблуждении, что именно тот вендор, который поставил оборудование, сейчас должен сделать и всю обвязку. В этом понимании есть сразу несколько заблуждений: во первых, как правило, компания, которая занимается поставками оборудования, – это реселлер западных компаний, у них нет компетенции формирования программного продукта под российские требования. Если бы не этот момент, маркировка могла быть внедрена в РФ уже полностью на данный момент. Компании сейчас ожидают решений от поставщика оборудования, хотя можно ориентироваться на стандарты консорциума GS1, который и разрабатывает технологии и стандарты внедрения мировых систем Track & Trace («Честный знак» соответствует этим требованиям). Там предусматривается расслоение архитектуры на пять уровней, которые могут быть от разных вендоров, и совершенно необязательно ждать. Если вендор вам поставил оборудование, то вы вполне можете ставить любое программное обеспечение, которое вам нравится. Это не только дает решение задачи прямо сейчас, программное обеспечение закрывает помимо функционала отчетности оператору еще и другие бизнес-кейсы: кейсы объединения информационных систем, кейсы получения ключевых конкурентных преимуществ от цифровой трансформации предприятия. Это не будущее, не то, что будет когда-то, на данный момент сразу несколько отечественных ИС доступны в режиме «коробки». Можно моментально подключиться и сразу работать.

По поводу готовности рынка. Условно рынок готов, вся неготовность в ожидании того, что поставщики оборудования напишут софт. Переход на программное обеспечение, которое дает бОльшую функциональность и дешевле по операционным затратам, неизбежен. Эту стадию можно пройти сейчас и решить задачу за достаточно короткое время либо дождаться, пока вендоры напишут программное обеспечение.

gmpnews