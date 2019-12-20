Janssen объявляет о выходе на рынок России препарата для терапии СМА

« Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», объявляет о том, что препарат Спинраза (нусинерсен) , предназначенный для терапии спинальной мышечной атрофии, доступен для пациентов в России начиная с декабря 2019 года.

Нусинерсен – первое лекарственное средство, одобренное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейским медицинским агентством (ЕМА) для патогенетической терапии спинальной мышечной атрофии (СМА).

Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен» в России и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», комментирует:

«Пациенты и медицинское сообщество на протяжении долгого времени ждали появления препарата Спинраза на российском рынке. Мы рады подтвердить, что с декабря 2019 года препарат доступен к отгрузкам со склада «Джонсон & Джонсон» в России».

Ранее в этом году Министерство здравоохранения присвоило лекарственному препарату нусинерсен орфанный статус и одобрило его применение в России, выдав регистрационное удостоверение в августе 2019 года.

gmpnews