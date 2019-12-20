В 2020 году в Биотехнопарке Новосибирска откроют новую лабораторию для исследования лекарств

Летом 2020 года в новосибирском Биотехнопарке планируют открыть уникальную для Зауралья токсикологическую лабораторию, которая будет исследовать на безопасность и соответствие нормативным документам широкий спектр продукции — от лекарств до товаров народного потребления.

По предварительным итогам этого года, новыми клиентами лабораторного комплекса Биотехнопарка стали 40 компаний (всего его услугами сейчас пользуется примерно 150 компаний), а количество проведенных в нем испытаний в текущем году увеличилось и составило немногим менее 4 тысяч. По словам генерального директора Биотехнопарка Александра Иванова, это на 62% больше прошлогодних показателей.

«С нового года мы планируем расширить спектр предоставляемых услуг по сертификации: для производителей и дистрибьюторов пищевой продукции и БАДов начнет работать «единое окно» по регистрации деклараций и сертификации», — сообщил Александр Иванов.

Одним из главных планируемых событий нового года в новосибирском Биотехнопарке станет открытие токсикологической лаборатории, которая будет исследовать на безопасность и соответствие техрегламентам широкий спектр товаров, для которых эта процедура является обязательной, в том числе лекарств, парфюмерии и косметики, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты, продукции легкой промышленности, товаров для детей и др.

«Сегодня подобные лаборатории расположены в центральной части страны, туда вынуждены обращаться производители со всей России. Это влияет на сроки ожидания и проведения необходимых испытаний. Токсикологическая лаборатория Биотехнопарка станет единственным за Уралом испытательным центром, проводящим такой широкий перечень экспертиз», — пояснил Александр Иванов.

Предполагается, что лаборатория будет создана на базе Центра коллективного пользования Биотехнопарка, ее площадь составит около 300 кв. м. Ее мощности позволят ежегодно проводить до 4 тысяч исследований. Открытие новой лаборатории запланировано на лето.

gmpnews