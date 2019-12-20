Консорциум «Биоорганика» и Ferring Pharmaceuticals займутся разработкой новых лекарств

19 декабря в рамках конференции по результатам деятельности Консорциума «Биоорганика» Центра компетенций НТИ на базе ИБХ РАН состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве с международной биофармацевтической компанией Ferring Pharmaceuticals, которая выступит в качестве индустриального партнера в части компетенций по разработке, регистрации, производству и коммерциализации лекарственных средств.

Первые разработки будут направлены на создание препаратов для лечения болезни Паркинсона. Лионель Пиду, старший директор глобальных научно-исследовательских проектов Ferring International Center SA, отметил:

«В настоящее время мы создаем новый российский региональный центр передового опыта для поддержки инноваций и создания новых идей для глобального развития. Мы всегда активно сотрудничали с научными исследовательскими организациями по всему миру и рады присоединиться к этому консорциуму во главе с ведущим российским институтом в области биохимии. Мы верим, что глубокое знание биоорганических механизмов, построенное в ИБХ, а также яркие идеи и детальные эксперименты наряду с компетенциями Ferring в науке и пониманием потребностей людей приведут к созданию новых и эффективных решений в области здравоохранения».

Руководитель Центра НТИ ИБХ РАН Александр Исаев рассказал о стратегии развития до 2029 года, в соответствии с которой целью деятельности Центра является создание успешно функционирующего научно-производственного комплекса по разработке и выведению на рынок инновационных лекарственных средств, препаратов для передовой терапии социально-значимых орфанных заболеваний, новейших медицинских изделий для диагностики in vitro и технологий отечественного производства. Объединение компетенций с международными компаниями в рамках Консорциума даст возможность интегрировать опыт международного научного сообщества в решении глобальных задач, поставленных перед Центром НТИ ИБХ РАН.

gmpnews