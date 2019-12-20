В Курчатовском институте создали новую форму известного лекарства от рака груди

В лаборатории клеточной биологии и молекулярной медицины Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий создали новую форму препарата «Анастрозол», который предназначен для адъювантного лечения злокачественной опухоли молочной железы. Ведущий технолог лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Юрий Полтавец сказал, что идея создать новую форму данного препарата возникла из-за того, что сейчас женщины вынуждены принимать препарат в форме таблеток ежедневно, сталкиваясь с серьезными побочными эффектами.

В отличие же от таблеток, новый препарат будет представлять собой порошок на основе микрочастиц размером 60 мкм, предназначенный для приготовления суспензии для внутримышечного введения.

Мы создали полимерную форму, предназначенную для терапии рака груди. Активное вещество включено в состав частиц из биоразлагаемого сополимера молочной и гликолевой кислоты. Полимер инертен для человеческого организма, расщепляясь, он обеспечивает необходимую скорость выделения анастрозола. Мы добились того, что вещество выделяется из частиц в течение месяца в достаточном для лечения количестве, то есть мы добились пролонгации эффекта, — пояснил Юрий Полтавец.

Вместо ежедневного приема препарата, пациенткам достаточно делать одну инъекцию в месяц, что снизит побочные действия и улучшит качество их жизни. Токсичность при таком способе применения препарата снижается, а противоопухолевая эффективность значительно повышается, что уже было показано на животных. Как сообщила старший научный сотрудник лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Надежда Гукасова, новая форма лекарства успешно прошла испытания на мутагенность, аллергенность, иммунотоксичность и другие тесты.

На данный момент препарат уже готов к клиническим испытаниям. Сейчас идет поиск индустриального партнера — крупной фармацевтической компании, которая заинтересована в проведении клинических испытаний и выведении препарата на рынок.

gmpnews