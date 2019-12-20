Комитет СФ поддержал закупку лекарств из федбюджета для ещё двух орфанных заболеваний

С 2020 года перечень орфанных заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета, расширится ещё на две нозологии. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по социальной политике.

В частности, речь идёт об апластической анемии неуточнённой и наследственном дефиците факторов II, VII, X.

Как напомнил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян, расширение программы «7 нозологий» и перевод на федеральный уровень закупки лекарств и от других заболеваний из перечня орфанных был запущен по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. С 2019 года программа «7 нозологий» была расширена на пять новых позиций.

«В результате пациенты стали получать лекарства планово, а не через судебные решения, как это нередко бывало прежде», — напомнил сенатор.

Есть у указанного решения и экономическая целесообразность — уже к сентябрю 2019 года «экономия при торгах, проведённых Министерством здравоохранения, достигла 600 миллионов рублей», сказал Каграманян.

gmpnews