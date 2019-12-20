Апелляционный суд США отменил один из пунктов Obamacare

Апелляционный суд США вынес решение о том, что один из пунктов «Закона о доступном здравоохранении» (Affordable Care Act, ACA) – положение об индивидуальном мандате, обязывающее граждан страны покупать страховку, – недействителен. Остальные положения закона, регламентирующего программу Obamacare, отправлены на рассмотрение в Окружной суд Техаса. Апелляционный суд США вынес решение о том, что один из пунктов «Закона о доступном здравоохранении» (Affordable Care Act, ACA) – положение об индивидуальном мандате, обязывающее граждан страны покупать страховку, – недействителен. Остальные положения закона, регламентирующего программу Obamacare, отправлены на рассмотрение в Окружной суд Техаса.

По решению суда, положение об индивидуальном мандате — штрафе для тех, кто не купил страховку, потеряло юридическое обоснование, так как его фактически отменили еще в 2017 году Дональд Трамп, подписав соответствующий закон. С момента избрания Трамп регулярно пытается полностью отменить систему Obamacare.

Судья Дженнифер Уокер Элрод рекомендовала суду в Техасе внимательно изучить материалы, прежде чем принимать решение о том, что закон стоит вообще отменить.

Закон о доступном медобслуживании, так называемый Obamacare, вступил в силу в 2010 году, с тех пор медстрахование стало обязательным для всех американцев. С трудностями Obamacare столкнулось работающее население США.

Главный аргумент оппонентов программы — хотя работодателей обязали частично покрывать страховку сотрудников, практически всегда им приходится значительно доплачивать за оказанную медпомощь, лекарства и медизделия. Параллельно выросла и стоимость страховых программ.

В декабре 2018 года Федеральный суд в техасском Форт-Уорте по заявлению штата Техас признал неконституционным «Закон о доступном здравоохранении». В марте 2019 года Министерство юстиции США поддержало вынесенное решение. Позже коалиция штатов, состоящая из демократов и выступающая за сохранение Obamacare, попросила апелляционный суд отменить решение суда штата Техас.

«Калифорния собирается обжаловать решение апелляции в Верховном суде», сообщила Reuters пресс-секретарь генерального прокурора штата Калифорнии и главы коалиции штатов Ксавьера Бесерра.