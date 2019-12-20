Минпромторг подготовил документ о передаче производителям данных маркированных лекарств

Об этом сообщил 19 декабря «ФВ» на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заместитель гендиректора STADA CIS Иван Глушков. Этот факт подтвердил «ФВ» член Комитета Госдумы по охране здоровья депутат Александр Петров.

На данном этапе, по словам Глушкова, против документа, позволяющего производителям анализировать движение и сбыт собственных препаратов, выступают крупные ритейлеры из FMCG. Если Постановление вступит в силу, то коснется не только фармацевтической отрасли, а всех рынков, где будет маркировка. Как известно, многие сети предоставляют данные о продажа производителям на возмездной основе.

Правительство РФ совместно с ведомствами думает о предоставлении данных не только производителям, но и оптовикам, уточнил топ-менеджер STADA. Как пояснил «ФВ» Александр Петров, депутаты выступают за предоставление данных о товаре исключительно производителям. «Если данные о реализации будут у других участников, включая оптовые компании, это лишит преимуществ производителей, которые и так затрачиваются больеш всех на маркировку», — считает Петров. Депутат также добавил, что сейчас речь идет опредоставлении данных по всей товаропроводящей цепи.

«За прошедший год мы прошли этап объяснений Правительству для чего нужны такие данные. Теперь решаются технические вопросы реализации», уточнил Глушков.

Свою поддержку о передаче данных производителям «Оператора-ЦРПТ» выразил в технической подготовке системы к доступу.

«Сейчас мы реализуем базовый функционал в предоставлении агрегированных отчетов для производителей. Если будет решение предоставлять исходные данные о товаре, то мы идеологически и технологически готовы это реализовать», сообщил глава направления «Фарма» «Оператора-ЦРПТ» Сергей Холкин.

Денис Кунгуров

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