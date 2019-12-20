В Подмосковье откроются крупные медико-фармацевтические объекты

В настоящее время в Подмосковье активно развивается медико-фармацевтический кластер. В связи с этим на ближайшие несколько лет в регионе запланировано построить несколько крупных медико-фармацевтических объектов. Уже в 2020-2021 годах в Московской области будут реализованы 5 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций которых составляет более 18 млн рублей.

Так, в 2020 году в Одинцово ожидается строительство хирургического комплекса и надземной автостоянки в составе действующего клинического госпиталя. Также в 2020 году в Протвино будет реализован «Радиоизотопный центр ядерной медицины» для организации производства фармацевтической субстанции на основе стронция-82.

Кроме того, в следующем году в Дубне будет закончено строительство комплекса по производству лекарственных препаратов из плазмы крови человека мощностью переработки 150 тонн в год. В Богородском микрорайоне ожидается развитие производственной площадки.

В 2021 году в Красногорске планируется создание многофункционального консультационно-диагностического медицинского центра с помещениями временного пребывания (апартаментами).

Подмосковье является одним из лидеров по развитию медицинской промышленности благодаря государственной поддержке, которую осуществляет Корпорация развития Московской области.

«В Подмосковье стремительно развивается медико-фармацевтическая промышленность. За последние 2 года в регионе было открыто несколько крупных производств в сфере медицины и фармацевтики, а уже в 2020 году планируется запуск 4 объектов. Можно предположить, что новые заводы и научные центры поспособствуют развитию потребительского рынка для медико-фармацевтического сектора», — заявил заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

gmpnews