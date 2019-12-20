Путин выступил за регистрацию импортных лекарств от орфанных заболеваний

Об этом Путин сказал в ответ на вопрос журналиста RT, отметившего проблемы с покупкой лекарств для лечения редких заболеваний, поскольку многие препараты не зарегистрированы в России, а Минздрав не может договориться с поставщиками. Журналист упомянул жалобы на качество отечественных препаратов, уступающих зарубежным аналогам.

Путин предложил не забывать про развитие отечественной фармацевтической отрасли и напомнил, что в советские времена много препаратов закупалось в странах соцлагеря. Сегодня же Россия экспортирует свои лекарства в 90 стран мира. Путин пояснил, что в прошлом году 780 млн лекарственных препаратов было продано за границу, а «если мы их экспортируем, значит, это препараты мирового уровня, по-другому бы их просто не брали».

С другой стороны, глава государства призвал не отказываться от зарубежных аналогов. «Есть вещи, к которым надо подходить тонко: люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства», — считает президент. Он напомнил, что правительство занимается проблемой определения начальной максимальной цены контракта.

Тема незарегистрированных в России импортных лекарств, покупка которых в интернете расценивается как контрабанда, затрагивалась 10 декабря на заседании Совета по правам президента. В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая приобрела для ребенка за границей незарегистрированный в России «Фризиум». На заседании СПЧ Путин утверждал, что у власти нет цели проводить импортозамещение любой ценой, в том числе «только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом». С другой стороны президент говорил о тех, «кто лоббирует иностранные препараты и небескорыстно».

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