«Фармамед» взыскал с «Нижфарма» 1,84 млрд рублей по сделке 2013 года

Арбитражный суд Москвы 19 декабря 2019 года принял решение взыскать с «Нижфарма» (входит в Stada CIS) в пользу «Фармамеда» 1,84 млрд рублей, то есть сумму налогов, которые «Фармамед» уплатил в 2017 году после продажи «Нижфарму» за 131 млн евро линейки продуктов под брендом «Аквалор». Арбитражный суд Москвы 19 декабря 2019 года принял решение взыскать с «Нижфарма» (входит в Stada CIS) в пользу «Фармамеда» 1,84 млрд рублей, то есть сумму налогов, которые «Фармамед» уплатил в 2017 году после продажи «Нижфарму» за 131 млн евро линейки продуктов под брендом «Аквалор».

В «Нижфарме» заявили, что будут оспаривать решение суда. «Мы считаем требования «Фармамеда» неправомерными и непоследовательными. В текущем процессе «Фармамед» пытается переложить ответственность за выполнение своей законной обязанности по уплате налогов в бюджет на нашу компанию. Таким образом, у «Нижфарма» нет оснований уплачивать сумму, указанную в иске», – заявил генеральный директор АО «Нижфарм» Денис Богомолов.

«Нижфарм» купил права на линейку зарегистрированных в качестве медизделий средств от насморка и боли в 2013 году. Сделка проходила через офшор. Сначала в 2010 году «Фармамед» продал Elvinto Alliance Inc с Британских Виргинских островов права на товарный знак «Aqualor Аквалор». Уже в 2013 году, перед сделкой, Elvinto Alliance организовала кипрскую Butterwood Holdings Ltd, которая за 130,9 млн евро выкупила вышеупомянутый товарный знак и права на регистрацию раздельных знаков Aqualor и «Аквалор». Основная сделка «Нижфарма» была как раз по покупке активов у Butterwood Holdings Ltd за 131 млн евро. Таким образом, «Фармамед» заплатила налог только со 100 тысяч евро разницы.

На схему обратила внимание ИФНС №23 по Москве. По итогам проверки налоговый орган доначислил «Фармамеду» 1,84 млрд рублей налогов, посчитав сделки между Elvinto Alliance, Butterwood Holdings и «Нижфармом» притворными.

«Фармамед» заплатил доначисленную сумму в 2017 году, потом пытался оспорить вывод налоговой в четырех судебных инстанциях, но проиграл. Тогда в июле 2019 года компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании платежа с «Нижфарма».

В «Нижфарме» уверяли, что в создании схемы не участвовали, а первый шаг был сделан «Фармамедом» до начала переговоров между компаниями в 2010 году. В «Фармамеде» же утверждают, что планировали заключить договор через Elvinto Alliance, но «Нижфарм» предложил провести сделку через кипрскую компанию, чтобы избежать двойного налогообложения.

В «Фармамеде» указывают, что компания настояла на включении в договор пункта об уплате налогов сверх предмета сделки, в «Нижфарме» же говорят, что прямо это обязательство в договоре не прописано.

Stada Arzneimittel AG – немецкий производитель дженериков и безрецептурных препаратов. В России в портфеле Stada – более 150 наименований лекарств, здесь Stada принадлежит «Нижфарм». Продажи группы в 2018 году составили 2,33 млрд евро, скорректированная чистая прибыль – 306,9 млн евро.

«Фармамед» – канадская компания, специализирующаяся на производстве БАДов и имеющая в портфеле более 70 продуктов (Lady’s formula, Man’s formula, Фитомуцил). Финансовые показатели не раскрываются.