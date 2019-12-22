Плюс на плюс всегда дает плюс

— На этой неделе вы провели переговоры с новым B2B порталом для фармпроизводителей и аптечных сетей PharmaSpace на предмет взаимного сотрудничества. Так ли это и каковы перспективы?

— Да, динамично эволюционирующий уже 18 лет аптечный софт и новейший B2B портал, на мой взгляд, просто созданы, чтобы предложить аптекам и производителям не существовавший до сегодня уникальный сервис.

— Сколько аптечных учреждений подключено к сервису управления информацией «Инфоаптека» и каковы планы на 2020 год?

— Прежде, ради сохранения безупречной техподдержки, мы искусственно ограничивали количество аптек тремя тысячами. Однако теперь мы перешли на новый уровень, увеличили штат и готовы взять на обслуживание до 10 тыс. аптечных учреждений с сохранением высочайшего уровня сервиса.

— В чем выгода для аптек от объединения усилий PharmaSpace и «Инфоаптеки»?

— Благодаря бесшовной интеграции «Инфоаптеки» и PharmaSpace ритейлеры теперь получат не только лучший софт и сервис, но и возможность прямой, прозрачной цифровой коммуникации с крупнейшими производителями, ведь логистическим партнером на той стороне выступает ГК «Сантэнс», через которую проходит 40% всего лекарственного ассортимента на полках аптек страны.

— Все подключенные к «Инфоаптеке» автоматически подключатся к PharmaSpace?

— Конечно, нет. Подключение к порталу PharmaSpace — дело осознанного желания и четкого решения каждой аптечной сети и даже аптеки. В идеале мы планируем доработать софт таким образом, чтобы нашим клиентам осталось проставить пару галочек и мгновенно получить доступ к прямым отношениям с фармпроизводителями и фармлогистами по прямым поставкам, инфо-обмену и специальным условиям на сроковые или акционные позиции. Наш сервис будет интегрирован в том числе в процессы анализа и принятия решений по поиску и поставкам высокомаржинального, быстро оборачиваемого ассортимента, будь то «ручной» заказ или «автодозаказ», экономящий и оптимизирующий ресурсы аптеки и поднимающий ее прибыльность.

— Почему вы начинаете сотрудничество именно сейчас?

— Мы всегда стараемся опережать рынок, чтобы дать нашим партнерам дополнительные преимущества перед конкурентами. Сегодня в фармрознице и вообще на фармрынке идет технологическая революция, и оба этих инструмента — «Инфоаптека» и PharmaSpace — дают возможность нашим партнерам превратить угрозы рынка в свои преимущества. Онлайн-кассы, маркировка, возможные ограничения по маркетинговым контрактам, растущая роль интернета и многое другое должны давать им новые возможности по оптимизации товарных, денежных и информационных потоков, а не увеличивать число проблем. Поэтому наше синергетическое решение позволит выиграть всем участникам цепочки производства-поставки-продажи-потребления.

Источник: ГК «Сантэнс»

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