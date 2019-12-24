Недобросовестные производители могут выпускать немаркированные лекарства несколько лет

В статью 67 федерального закона №-61 вносится часть 7, в которой сказано, что «Лекарственные препараты ВЗН… произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранения, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности».

Теоретически это позволяет недобросовестным производителям указать на упаковках срок производства до 1 июля 2020 года, чтобы реализовывать несколько лет немаркированные препараты. Если срок годности составляет три года, то такие препараты могут вводиться в оборот и реализовываться до 2023 года.

Как пояснил «ФВ» глава направления «Фарма» «Оператора-ЦРПТ» Сергей Холкин, ранее в законе была коллизия из-за формулировки «введенные в оборот». Мнения, что считать вводом в оборот, расходились: подачу сведений в Росздравнадзор или начало работы производителей с системой МДЛП оператора маркировки. «Вероятно, эту процедуру решили привязать к дате производства. Не вижу в этом проблемы, поскольку дата производства указывается на упаковке», — полагает представитель ЦРПТ.

Заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков согласился, что нынешняя формулировка не исключает недобросовестную модель поведения со стороны производителя. В то же время, он отмечает, что такая тактика не выгодна, если товар пытаются реализовать в 2022 году при сроке годности в три года: «Продать по разумной цене будет сложно».

Представитель STADA отмечает, что для производителей — это вопрос добросовестного поведения. «Ни одна система не строится исходя из тотального недобросовестного поведения участников. Это вопрос не к системе, а правоохранительным органам. Система маркировки не защищает полностью от недобросовестного поведения, но существенно его ограничивает», — сообщил Глушков.

Денис Кунгуров

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