ФАС разъяснила порядок согласования цен на препараты из Перечня ЖНВЛП

Необходимость разъяснения возникла в связи с вступлением в силу с 17 декабря Постановления Правительства РФ от 16.12.2019 г. № 1683, которым внесены поправки в порядок регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.

Одним из основных изменений, вносимых в форму протокола согласования цен, является необходимость указания в графе 8 даты реализации лекарственного препарата производителем.

ФАС обращает внимание, что изменение в форме Протокола согласования цен учитывают возможные варианты режимов налогообложения, применяемых организациями оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. В связи с этим в Протоколе согласования цен предусматривается указание цены приобретения и цены реализации лекарственного препарата организациями оптовой и розничной торговли в зависимости от режима налогообложения.

Елена Сидорова

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