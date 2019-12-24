СПФО и Марокканская ассоциация импортеров фармпродукции подписали соглашение о сотрудничестве

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) принял участие в бизнес-миссии российских производителей лекарственных средств и медицинских изделий в Королевстве Марокко. Мероприятие организовано Департаментом развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России совместно с Торговым представительством РФ в Марокко с целью расширения возможностей сотрудничества в областях фармацевтической, медицинской и косметической промышленностей.

В ходе поездки был организован ряд встреч с представителями Минздрава Марокко, с производственными фармлабораториями, являющимися импортерами и дистрибьюторами лекарств. Представители российских фармкомпаний рассказали о возможных вариантах сотрудничества двух стран, о регуляторных принципах организации лекарственного обеспечения Марокко, экспортных возможностях и перспективах.

В ходе встречи было подписано Соглашение между СПФО и Марокканской ассоциацией импортеров фармацевтической продукции о взаимодействии по вопросам расширения и укрепления экономических связей двух стран, сообщили в пресс-службе СПФО. Главы ассоциаций Лилия Титова и Лайла Сентисси отметили взаимный интерес в сотрудничестве и возможности оказания необходимой поддержки предприятиям, входящих в состав ассоциаций.

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