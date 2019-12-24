Минздрав установил взаимозаменяемых в отношении 16% лекарств

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников, до 31 декабря 2021 года в целом завершится работа по определению взаимозаменяемости.

«Примерно 95% лекарственных препаратов, обращающихся на рынке, будут иметь отношение к этой системе определения взаимозаменяемости, что должно положительно сказаться на определении цен и улучшении конкурентной среды на рынке», — сказал Костенников 20 декабря на заседании Комитета СФ по социальной политике.

Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств.

Принятый закон предусматривает правила определения взаимозаменяемости отдельных групп медикаментов (в том числе критерии, на основании которых комиссия экспертов дает заключение о взаимозаменяемости либо ее невозможности). Закон также разрешает ввоз в РФ конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в случае наличия решения врачебной комиссии медорганизации в необходимости данных препаратов. Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств будет определяться профильным ведомством.

Источник: ТАСС

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