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Roche заключила лицензионное соглашение с Sarepta Therapeutics

Швейцарская фармацевтическая компания Roche («Рош») заключила лицензионное соглашение с американской Sarepta Therapeutics («Сарепта Терапьютикс»), в результате которого она получает право на лонч и коммерциализацию экспериментального препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) SRP-9001за пределами США, сообщает Reuters. Сумма сделки — 1,15 млрд долл. США.

По условиям соглашения, Roche осуществит единовременный платеж в сумме 750 млн долл. США и инвестирует еще 400 млн долл. США в акции Sarepta после завершения сделки.

Кроме того, акционеры Sarepta получат до 1,7 млрд долл. США в качестве поэтапных платежей и в виде роялти с продаж. Завершение сделки запланировано на первый квартал 2020 года.

Sarepta будет отвечать за клинические исследования и производство SRP-9001. Расходы на глобальные КИ будут в равных долях разделены с Roche.

Тринадцатого декабря Sarepta получила одобрение FDA на другой препарат для лечения МДД — Vyondys 53.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Декабрь 24, 2019 | Просмотров: 109