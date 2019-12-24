Roche заключила лицензионное соглашение с Sarepta Therapeutics

Швейцарская фармацевтическая компания Roche («Рош») заключила лицензионное соглашение с американской Sarepta Therapeutics («Сарепта Терапьютикс»), в результате которого она получает право на лонч и коммерциализацию экспериментального препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) SRP-9001за пределами США, сообщает Reuters. Сумма сделки — 1,15 млрд долл. США.
По условиям соглашения, Roche осуществит единовременный платеж в сумме 750 млн долл. США и инвестирует еще 400 млн долл. США в акции Sarepta после завершения сделки.
Кроме того, акционеры Sarepta получат до 1,7 млрд долл. США в качестве поэтапных платежей и в виде роялти с продаж. Завершение сделки запланировано на первый квартал 2020 года.
Sarepta будет отвечать за клинические исследования и производство SRP-9001. Расходы на глобальные КИ будут в равных долях разделены с Roche.
Тринадцатого декабря Sarepta получила одобрение FDA на другой препарат для лечения МДД — Vyondys 53.
Илья Дугин
pharmvestnik