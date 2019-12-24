FDA отклонило заявку на комбинированную схему лечения ВИЧ-инфекции от ViiV и J&J

Компания ViiV Healthcare («ВииВ Хелскер») объявила о получении от FDA полного ответного письма (CRL) относительно регистрационной заявки на ее экспериментальный препарат cabotegravir в комбинации с препаратом Edurant (rilpivirine) компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J) для лечения ВИЧ-1-инфекции у взрослых с вирусной супрессией, сообщает портал FirstWord Pharma.
Данная схема комбинированной терапии длительного действия предполагает прием препаратов 1 раз в месяц.
По информации компаний, претензии FDA относятся к химическим свойствам, процессу производства и контролю качества (CMC). Между тем, не поступало сообщений о проблемах безопасности, связанных с CMC. Профиль безопасности препаратов, продемонстрированный в клинических исследованиях, также не изменился.
Помимо США, заявки на регистрацию двухкомпонентной схемы лечения, которая пока не одобрена нигде в мире, находятся на рассмотрении регуляторов Канады и Европы.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik