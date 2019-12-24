Mundipharma оштрафована за вводящую в заблуждение рекламу опиоидов

Уведомления относились к утверждению, используемому в коммуникациях с врачами, относительно девяти опиоидов, продвигаемых на рынке под наименованием TARGIN.

Эти уведомления были изданы TGA, поскольку у регулятора создалось мнение о том, что Mundipharma нарушила условия регистрации девяти препаратов TARGIN. По мнению регулятора, рекламные сообщения компании, нацеленные на работников здравоохранения, вводили в заблуждение, содержали несбалансированную или неточную информацию. Это является нарушением требований Австралийского кодекса поведения для фармацевтических компаний (Medicines Australia Code of Conduct) в части промоматериалов для работников здравоохранения.

Озабоченность TGA вызвало то, что в целом заявление, содержащееся в промоматериалах Mundipharma, неточно отражало суть цитируемых рекомендаций Факультета медицины боли (Faculty of Pain Medicine) и стимулировало назначение препаратов TARGIN для лечения хронического болевого синдрома, не связанного с онкологическими заболеваниями.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik