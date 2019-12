Проект «Эффективный стационар» компании «Ланцет» доказывает эффективность FDA отклонило заявку на комбинированную схему лечения ВИЧ-инфекции от ViiV и J&J » Mundipharma оштрафована за вводящую в заблуждение рекламу опиоидов Индийская компания Mundipharma Pty Ltd («Мундифарма Пти Лтд.») заплатила штраф в размере 302,4 тыс. австралийских долларов в качестве урегулирования 24 уведомлений о нарушениях от Управления по контролю оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения Австралии (TGA) в структуре Министерства здравоохранения, сообщает портал FirstWord Pharma. Уведомления относились к утверждению, используемому в коммуникациях с врачами, относительно девяти опиоидов, продвигаемых на рынке под наименованием TARGIN. Эти уведомления были изданы TGA, поскольку у регулятора создалось мнение о том, что Mundipharma нарушила условия регистрации девяти препаратов TARGIN. По мнению регулятора, рекламные сообщения компании, нацеленные на работников здравоохранения, вводили в заблуждение, содержали несбалансированную или неточную информацию. Это является нарушением требований Австралийского кодекса поведения для фармацевтических компаний (Medicines Australia Code of Conduct) в части промоматериалов для работников здравоохранения. Озабоченность TGA вызвало то, что в целом заявление, содержащееся в промоматериалах Mundipharma, неточно отражало суть цитируемых рекомендаций Факультета медицины боли (Faculty of Pain Medicine) и стимулировало назначение препаратов TARGIN для лечения хронического болевого синдрома, не связанного с онкологическими заболеваниями. Татьяна Кублицкая

pharmvestnik